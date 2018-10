Les impôts et cotisations ont dépassé la barre des 1000 milliards d'euros

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Selon les calculs de Joël Giraud, l'évolution spontanée des recettes (augmentation des recettes de TVA liée à la hausse de la consommation, augmentation des recettes liées à l'impôt sur le revenu avec l'évolution des salaires et du niveau d'emploi...) devrait avoisiner les 29,8 milliards en 2018, tandis que les baisses liées aux réformes fiscales atteindront 10,4 milliards d'euros. En 2019, ces chiffres seront respectivement de 31,9 milliards et de 19,3 milliards.

Néanmoins, du fait des baisses d'impôts décidées par le gouvernement, leur part dans le produit intérieur brut (PIB) devrait légèrement refluer, passer de 45,3% en 2017 à 45% en 2018 et à 44,2% du PIB en 2019.

Les recettes recouvrées par l'Etat devraient, du fait de la croissance, continuer à progresser pour atteindre 1.057 milliards d'euros en 2018 et 1.070 milliards en 2019.

Voilà un record dont les Français se seraient bien passés. Selon un rapport parlementaire publié vendredi par le rapporteur du Budget, Joël Giraud (LREM), les prélèvements obligatoires - impôts et cotisations - ont dépassé pour la première fois la barre des 1.000 milliards d'euros en France en 2017. A 1.038 milliards d'euros, ils étaient cette année-là en hausse de 43,3 milliards par rapport à 2016 (994,7 milliards). En 2015, la somme atteignait 978,4 milliards et en 2002... 669,5 milliards !

