Impôt à la source : Macron veut "des réponses précises" avant l'entrée en vigueur

Le prélèvement à la source ? Emmanuel Macron n'a plus l'air si sûr de lui quant à la mise en place de la mesure, initialement prévue pour le 1er janvier prochain. C'est ce qu'il a laissé entendre ce jeudi 30 août, au cours d'une conférence de presse, depuis Helsinki, en Finlande, où le président est en visite officielle.

"J'ai plutôt l'intention de conduire cette réforme à son terme mais j'ai demandé aux ministres compétents de répondre à toutes les questions qui se posent encore, avant de donner une directive finale", a déclaré le chef de l'État.

Et de poursuivre : "J'ai besoin d'une série de réponses très précises et d'être sûr de ce que nos concitoyens vivront le jour où on le mettra en place si on le met en place".

Lundi, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin avait pourtant assuré que le prélèvement de l'impôt à la source serait bien appliqué dès la fin janvier 2019 : "C'est une réforme complexe, qui demande beaucoup de travail (…) On aura des réunions tout le mois de septembre", avait-il précisé.