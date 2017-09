Immobilier : les loyers en baisse au premier semestre 2017, notamment à Paris

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Tennis. US Open : Roger Federer au défi de Juan Martin del Potro

Le pape "non grata" pour les ultra-catholiques de Colombie

En savoir plus

Europe 1 avance plusieurs raisons, notamment le fort taux de chômage, la baisse du moral des ménages, ou encore le recul des taux d'intérêt, qui a permis à certains Français d'acquérir leur propre bien immobilier. Outre la baisse de revenus pour les propriétaires, le site Internet de la radio relève un inconvénient à ce recul : un moindre soin apporté à la rénovation. "Comme ils louent un peu moins cher et moins facilement, beaucoup de propriétaires ont tendance à délaisser certains travaux" souligne Europe 1.

Une conséquence possible de l'encadrement des loyers dans les zones saturées d’Ile-de-France.

Les locataires vont pousser un ouf de soulagement. D'après le baromètre Clameur, relayé par un article d’Europe 1, les loyers ont baissé en France depuis le début de l'année, en moyenne de 0,6%. Le recul est effectif dans deux villes sur trois. Parmi les grandes villes touchées par le phénomène, on retrouve entre autres Marseille, Rennes ou Le Havre (-3%). Du côté de Saint-Etienne, Toulon ou Nantes, la baisse constatée est de 0,5%. Et oui, même Paris n’échappe pas à la règle. Dans la très chère capitale, les loyers auraient en effet baissé de 0,6%.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres