Immigration, sécurité, budget... Christophe Castaner présente sa feuille de route au ministère de l'Intérieur

Nommé mardi place Beauvau, le nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a rapidement présenté sa feuille de route à la presse, en l’occurrence dans le JDD de ce dimanche. "Faussement modeste", selon le journal, il commence par rappeler que ce qui compte, ce n'est pas sa place dans le protocole (Gérard Collomb, était numéro deux du gouvernement, il est au dixième rang) mais son "mandat politique et les moyens dont [il] dispose". Il assure que pour le Président et le Premier ministre, "les enjeux de sécurité sont des priorités politiques".

Il détaille : "Le budget que je présenterai dans quelques jours en témoigne : il est en hausse de 3,5 % – c’est + 0,8 % en moyenne pour l’ensemble des ministères. Et nous créerons l’an prochain 2.500 ­emplois pour améliorer la sécurité des Français, dans un contexte plutôt marqué par la nécessité de diminuer les effectifs de la fonction publique."

En quittant ce ministère, Gérard Collomb avait évoqué des "narcotrafiquants, des islamistes radicaux" qui feraient "la loi" dans des cités et envisagé "que demain on vive face à face". Son successeur reconnait qu'il existe une "situation de tension extrême et une très grande violence dans certains quartiers". "Partout où l'on voit que la République recule, il faut agir. Reconquérir mètre carré par mètre carré la souveraineté républicaine dans certains quartiers. Ce sera un combat", assure-t-il. "Quand vous mettez 30 policiers de plus dans un quartier, ça change tout - des policiers que j'ai rencontrés sur le terrain me l'ont dit".

Sur l'immigration, il veut assumer "une politique ferme contre l’immigration irrégulière. (...) Mais pour que notre politique soit crédible, il faut aussi réussir l’intégration des réfugiés", prévient-il. Il se dit notamment inquiet de la situation à la frontière espagnole : "on a recensé en Espagne 48.000 entrées irrégulières en provenance du Maroc - soit une augmentation de 155%" depuis le début de l'année, dit-il. Il veut donc nommer un ."coordonnateur sécurité" pour "mieux organiser les contrôles et le dialogue avec les autorités espagnoles".

Il prévient également : "Un tiers des demandeurs d'asile en France ont été déboutés dans un autre pays d'Europe, c'est inadmissible. Nous n'avons pas vocation à être une ‘instance d'appel' des déboutés de l'Allemagne ou de l'Italie."

Dans cet entretien, Christophe Castaner fait aussi part de sa volonté de mettre fin à "la protection à vie des anciens ministres de l'Intérieur" pour la ramener à cinq ans après la fin de leurs fonctions.