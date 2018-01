Immigration : Sebastian Kurz parvient à faire plier Angela Merkel

De larges divergences entre voisins. Mercredi, Angela Merkel recevait Sebastian Kurz à l’occasion de sa première visite à Berlin. Et le jeune chancelier autrichien (31 ans) a campé sur ses positions. "Je suis convaincu du fait que la solution à la question migratoire réside dans la protection correcte des frontières extérieures de l'Union européenne et dans une aide accrue" a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. Mais "je crois que la discussion sur les quotas prend un peu trop de place si nous voulons résoudre la question migratoire".

"Il n'est pas possible qu'il y ait des pays qui disent “nous ne prenons pas part à la solidarité européenne" a répliqué son homologue allemande qui souhaite imposer une répartition par quotas des réfugiés au sein de l'UE. .

Mais comme le constate un article du Figaro, l'attitude et les propos de Sebastian Kurz sont un camouflet pour Angela Merkel dont la politique migratoire reçoit de moins en moins de soutiens et qui a connu de biens mauvais résultats lors des dernières élections allemandes. L’accord de gouvernement arraché il y a quelques jours durcit d’ailleurs nettement le ton sur le volet migratoire. Un objectif de contrôle des flux y est fixé et les règles du regroupement familial y sont durcies. Par ailleurs, un nouveau texte devrait tenter de décourager l’immigration économique.