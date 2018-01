Immigration : le nombre de titres de séjour délivrés en France a augmenté de 13,7% en 2017

Le ministère de l'Intérieur a annoncé que le nombre de titres de séjour délivrés en France a progressé de 13,7% en 2017. "Nous sommes un pays de rebond. Après être allés dans d'autres pays, les gens viennent en France, et c'est une difficulté pour nous" a expliqué le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sur France 2, soulignant que le président Macron allait demander des efforts aux Britanniques, pour accueillir davantage de migrants.

Selon lui, la politique mise en place est indispensable. "90 000 demandes d'asile, plus 85 000 qui ne sont pas admis aux frontières.

C'est pratiquement une ville de 200 000 personnes. Qui peut penser qu'on peut insérer de manière digne 175 000 personnes ? C'est totalement impossible ! C'est pour cette raison qu'il faut accueillir ceux qui peuvent rester en France et éloigner les autre" a-t-il plaidé.

"Cela ne manque pas d'humanité" souligne-t-il pour répondre aux critiques. "On accueille beaucoup mais on insère peu. Les cours de Français, c'est ridicule, la formation professionnel, il n'y en pas, on maintient les gens dans la marginalité. On veut qu'ils puissent s'insérer dans la société française."

Le ministre de l'Intérieur est aussi revenu sur la situation à Notre-Dame-des-Landes. Quel que soit la décision du gouvernement, "la ZAD sera évacuée des éléments les plus radicaux" a assuré Gérard Collomb. "Evidemment, nous sommes toujours prêts à maintenir l'ordre républicain."