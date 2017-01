Immigration : le décret de Trump "ne peut que nous inquiéter" affirme Jean-Marc Ayrault

L'entretien entre Donald Trump et ses homologues français et allemand, ce samedi, s'annonce corsé. Le président américain a ainsi décidé d'un fort tour de vis autour de l'immigration, notamment en interdisant l'arrivée de Syriens sur le territoire américain, jusqu'à nouvel ordre et en suspendant pendant quatre mois le programme d'admission de réfugiés aux Etats-Unis.

Ce décret "ne peut que nous inquiéter", a déclaré ce samedi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, lors d'une conférence de presse à Paris. "Nous avons des engagements internationaux que nous avons signés. L'accueil des réfugiés qui fuient la guerre, qui fuient l'oppression, ça fait partie de nos devoirs (…) Mais il y a beaucoup d'autres sujets qui nous inquiètent" a-t-il précisé aux côté de son homologue allemand Sigmar Gabriel. "Nous prendrons contact avec notre collègue Rex Tillerson lorsqu'il sera nommé pour discuter point par point et avoir une relation claire."