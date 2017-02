Immigration : la cour d'appel de San Francisco a confirmé la suspension du décret de Donald Trump

La cour d'appel de San Francisco a maintenu ce jeudi la suspension du décret anti-immigration de Donald Trump, signé le 27 janvier. Il interdisait l'accès aux Etats-Unis pour trois mois aux ressortissants de sept pays et pour quatre mois aux réfugiés. Une interdiction illimitée dans le temps pour les Syriens a également été demandée. Le but du décret était de prévenir le terrorisme. La demande d'appel d'urgence du gouvernement fédéral a été "rejetée", par les trois juges de la cour d'appel de Saint Francisco.

Dans leur décision, ils insistaient sur la nécessité de protéger "l'intérêt général". En outres, les juges William Canby, Richard Clifton et Michelle Friedland ont souligné que le gouvernement n'avait "pas fait la preuve qu'un étranger d'un des pays incriminés a perpétré un attentat aux Etats-Unis" par le passé.

Donald Trump est contre

Il est possible que le combat engagé remonte désormais jusqu'à la plus haute instance juridique américaine : la Cour suprême. En effet, la décision de la cour d’appel n’a pas plu à Donald Trump. "Rendez-vous au tribunal, la sécurité de notre nation est en jeu", a-t-il écrit, sur son compte Twitter. Plus tard devant des journalistes, il a qualifié cette décision de "politique": "c'est seulement une décision qui vient de tomber mais nous allons gagner le dossier", leur a-t-il affirmé, selon la chaîne NBC.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 février 2017

Cette mesure, décriée dans le monde entier, avait provoqué le chaos dans les aéroports américains et déclenché des manifestations dans tout le pays. "Les tentatives erratiques et chaotiques du gouvernement de réinstaurer une interdiction anticonstitutionnelle ont eu un impact terrible sur des individus innocents, sur les valeurs du pays et sur notre statut dans le monde", avait déclaré l'association de défense des droits civiques ACLU.