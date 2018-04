Ile-de-France : sept habitants sur dix veulent quitter la région

Ahhhh... Paris. La ville Lumière, capitale de l'amour, lieu le plus visité au monde. Une belle carte postale pour un si bel endroit. Mais les autochtones, eux, n'en peuvent plus. D'après une étude réalisée par l’Observatoire société et consommation pour le Forum Vies mobiles et publiée mardi 17 avril par Le Parisien, sept habitants de l'Ile-de-France sur dix aimeraient déménager et aller vivre ailleurs.

Pas besoin d'être un génie pour deviner ce qui pousse les Franciliens à vouloir se faire la malle : le rythme de vie trop stressant, le coût de la vie et l'immobilier mais aussi la pollution sont les principaux repoussoirs.

Les habitants ronchonnent aussi par rapport au climat, à la mentalité, l'absence de contact avec la nature ou encore l'insécurité.

Dans le détail, on constate cependant d'importantes disparités au niveau régional. Les purs Parisiens ne sont en effet "que" 56% à vouloir prendre leurs jambes à leur cou jusqu'en province. En revanche, dans l'Essonne (76%) ou en en Seine-Saint-Denis (75%), la tentation du départ est bien plus grande.

"Sans surprise, ce sont les destinations situées dans le sud et dans l’ouest qui font le plus saliver" constate Le Parisien. Un foyer sur quatre envisage un départ dans les cinq ans. Mais la dure réalité est toujours bien présente : "77% des Franciliens évoquent le travail comme frein au départ, la région concentrant le tiers de l’économie française" rapporte le quotidien.