Ile-de-France : la région va débourser un million d'euros pour réduire la pollution de l'air dans les transports

Dans Le Figaro, Valérie Pécresse a également indiqué qu'à ce jour, "divers industriels s'engagent sur des procédés innovants qui méritent qu'on s'y intéresse pour mieux combattre la pollution". Le quotidien révèle qu'un appel à projets devrait être lancé pour tester dès cet été de nouvelles technologies dans ce domaine. Un jury auquel participeront la RATP et la SNCF devra retenir une société. De son côté, Airlab (émanation d'Airparif financée par la région) suivra l'expérimentation du projet.

Sur LCI ce mercredi 21 mars, la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé que la région va débourser un million d'euros pour réduire la pollution de l'air dans le réseau de transport souterrain. "Le paradoxe c'est qu'on nous dit 'c'est très pollué en surface, prenez le métro', mais on risque de retrouver la pollution dans le métro", a-t-elle expliqué. "Donc l'Ile-de-France va mettre un million d'euros pour pouvoir dépolluer l'air dans les gares, les stations de métro, afin que les agents de la RATP mais aussi les voyageurs puissent voyager dans de bonnes conditions", a-t-elle précisé.

