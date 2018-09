Île-de-France : 1 200 créées d'ici fin septembre pour l'accueil des migrants

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Ces centres d’hébergement “en urgence” interviennent au tout début de la prise en charge, après quoi les migrants sont transférés dans des Centres d’accueil et d’examens des situations. Centres dans lesquels ils passent “onze jours en moyenne” en Ile-de-France. Période au cours de laquelle ils entament leur démarches administratives avant d’être orientés en fonction de leur droit au séjour (demandeur d’asile, réfugié..).

Ces nouvelles places créées dans des centres déjà existant devraient permettrent de fermer les gymnases qui avaient été réquisitionnés cet été afin d’héberger les migrants. Ils avaient permis de mettre 1.663 migrants à l’abris au mois de juillet et 1.797 migrants au mois d’août.

Avec ces nouveaux hébergements, le nombres de places disponibles en Ile-de-France sera porté à 9.131. La préfecture de Paris, espère ainsi pouvoir héberger la grande majorité des migrants vivant à la rue et pris en charge suites à des opérations de mises à l’abri. D’après Antoine Troussard, chef-adjoint de cabinet à la préfecture de région, "l'idée est de proposer un hébergement digne et de les orienter vers des centres en dur".

