Les Ier, IIe, IIIe, IVe arrondissements fusionnent et deviennent "Paris Centre"

Le regroupement des quatre arrondissements centraux de Paris, sur la rive droite, a fini par être opéré. Exit les mairies du Ier, IIe, IIIe, et IVe arrondissements. La maire de Paris Anne Hidalgo a présenté les résultats de la consultation citoyenne qui a rassemblé 24,5% des habitants des quartiers centraux. Désormais, on parlera donc de "Paris Centre". La Mairie du IIIe arrondissement a été choisie pour être la mairie de ce nouvel arrondissement. Les seize autres arrondissements, à partir du Ve, garderont bien leurs numéros.

Le but : "une juste représentation démographique et donc démocratique de leurs habitants et le maintien des services publics de proximité" selon Anne Hidalgo.

Les élections municipales de 2020 éliront le premier maire de cet arrondissement central.