L'identité de conseillers secrets de Marine Le Pen révélée par Mediapart et BuzzFeed

"La plupart d'entre eux ont passé une partie de leur carrière dans les cabinets de ministres RPR ou UMP, époque Chirac ou Sarkozy, avant de réaliser, dans le secret, et parfois sous pseudonyme, la fameuse union des droites" affirme BuzzFeed. Contactées par ce dernier média et Mediapart, toutes ces personnalités ont décliné les demandes d'interview, ou bien nié leur participation à la campagne présidentielle frontiste.

D’après l'enquête, on retrouverait un directeur du développement commercial d'un grand groupe du CAC 40, un ancien préfet de l'Aube, un énarque, avocat fiscaliste, un ancien élève de l'Ecole normale supérieure (ENS) et agrégé de philosophie ou encore un retraité de la Cour des Comptes depuis 2014.

Ils sont énarques, patrons du CAC 40 ou encore ex-préfets. Leur point commun : avoir "œuvré" pour le Front national. Une enquête de BuzzFeed et de Mediapart a révélé les noms de plusieurs conseillers de l'ombre de Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle. "Dans les coulisses, notre enquête montre que la présidente frontiste se fait conseiller par des énarques, des préfets hors cadre, des anciens du Conseil d'État et de la Cour des comptes, des dirigeants de grands groupes" assure BuzzFeed.

