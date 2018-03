L'idée d'une candidature Le Pen (Marine ou Marion) en 2022 n'enchante pas les Français

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

13h35 Ex-espion russe: un pub et un restaurant de Salisbury contaminés AFP

En savoir plus

Le sondage a aussi interrogé les Français sur leur perception de la proximité entre Marine Le Pen et le président de LR Laurent Wauquiez sur une série de thématiques. Ils sont jugés "plutôt proches" dans leur critique à l'égard d'Emmanuel Macron (selon 64% des sondés), sur la lutte contre la délinquance (62%) ou encore sur l'immigration (57%) et la laïcité (54%).

Après 2012 et 2017, Marine Le Pen sera-t-elle candidate à la présidentielle de 2022 ? Alors que la présidente du Front national a été réélue ce dimanche à la tête du parti, lors du congrès du FN à Lille, les Français ne semblent pas emballés par cette idée. Selon un sondage Ifop pour Le Journal du Dimanche, seuls 39% des Français souhaitent sa candidature à la prochaine présidentielle, contre 61% qui ne la souhaitent pas. Mauvaise nouvelle pour la députée du Pas-de-Calais, ce chiffre est en baisse : en septembre, 41% des Français y étaient favorables, et 59% opposés.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres