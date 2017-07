Un iceberg 55 fois plus grand que Paris se détache de l'Antarctique

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Larsen C est ainsi "potentiellement moins stable", et pourrait ainsi suivre l'exemple de Larsen B, une autre barrière de glace qui s'était désintégrée de façon spectaculaire en 2002 au terme du même processus, sept ans après le vêlage d'un iceberg.

Mais il faisait partie d'une gigantesque barrière de glace, nommée "Larsen C", qui, à l'ouest de l'Antarctique, retient des glaciers capables, eux, de faire gagner 10 centimètres aux mers du monde s'ils finissaient par se trouver à terme exposés à l'océan, selon les chercheurs.

"La formation s'est produite entre lundi et mercredi", soulignent les scientifiques, qui surveillaient l'évolution de ce bloc de glace gigantesque.

Ce bloc de glace affiche une superficie de 5 800 kilomètres carrés, comparable à celle du département du Gard, celle du Tarn et qui est 55 fois supérieure à celle de Paris.

Un iceberg de mille milliards de tonnes, l'un des plus gros jamais vus au monde, vient de se former après s'être détaché presque totalement de l'Antarctique, selon les observations mercredi de chercheurs de l'Université de Swansea au Royaume-Uni.

