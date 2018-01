L'ibuprofène pourrait perturber la production de testostérone (et entraîner des problèmes de fertilité)

Gare à la prise soutenue d'ibuprofène chez l'homme. Dans une étude publiée lundi dans les comptes rendus de l’Académie des sciences américaine (PNAS) et relayée par de nombreux médias, des chercheurs danois associés à des chercheurs français démontrent les dangers provoqués par la prise d’’ibuprofène, qui pourrait être à l’origine de troubles de la reproduction. Les scientifiques ont examiné un 31 volontaires sportifs, âgés de 18 à 35 ans, dont la moitié a pris de l'ibuprofène, et l’autre un placebo. Et les conclusions sont inquiétantes : chez les hommes exposés à l'ibuprofène, les niveaux de l'hormone hypophysaire, qui joue un rôle-clé dans le contrôle de la production de testostérone, s'élèvent fortement.

"Avec une équipe danoise, nous avons administré pendant 14, puis 44 jours, des doses quotidiennes de 1 200 mg d’ibuprofène à de jeunes hommes", indique le Professeur Bernard Jegou, directeur de l’Institut de recherche en santé environnement et travail (Irset) de Rennes à Ouest France. "Nous avons alors observé et démontré un déséquilibre de la production de testostérone par les testicules et aussi que l’hypophyse, petite glande située dans le cerveau, était exacerbée pour compenser cette perte".

En vente libre dans de nombreux pays, sous plusieurs appellations (Advil, Antarène ou Nurofen), cet anti-inflammatoire très consommé est aussi apprécié de nombreux sportifs. Les chercheurs de l'Inserm avaient déjà montré les effets néfastes de l'aspirine et du paracétamol sur les testicules ainsi que l'ibuprofène sur le développement des testicules pour les foetus masculins pendant la grossesse.