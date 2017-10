Un huitième enfant décède après la chute d'une commode Ikea

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Plusieurs vidéos diffusées sur internet montrent le danger représenté par les commodes non fixées au mur.

"Nos pensées vont à la famille affectée, et nous lui témoignons nos sincères condoléances en cette période difficile", a réagi Ikea dans un communiqué.

Un enfant californien de deux ans est mort écrasé par une commode de modèle "MALM" vendue par Ikea. En mai dernier, le petit Jozef dormait dans sa chambre quand la commode de trois tiroirs lui est tombée dessus. La famille est aujourd’hui "dévastée" par le décès du petit garçon, a expliqué leur avocat cette semaine au New York Daily News.

