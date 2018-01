Huit nouveaux impôts et taxes ont déjà été créés depuis le début du quinquennat

Certes, nous ne sommes pas encore au niveau de François Hollande, qui avait créé 28 nouveaux impôts et taxes lors de la première année de son quinquennat. Mais les données du baromètre annuel du cabinet EY sur l'environnement budgétaire et fiscal, que le Figaro a consulté, montrent que la créativité fiscale fait encore rage au sommet de l'Etat.

Dans la loi de finances 2018 et les lois de finances rectificatives 2017, les députés ont voté le fameux "impôt sur la fortune immobilière", mais aussi deux contributions exceptionnelles sur l'impôt sur les sociétés des très grandes entreprises, une nouvelle taxe sur le tabac, deux sur l'exploration d'hydrocarbures et de gîtes géothermiques, une autre sur les plus-values de ventes de logements par les offices HLM et une dernière sur le développement des industries de fabrication de papier.

Par soucis d'honnêteté, notons tout de même que trois impôts et taxes ont dans le même temps été supprimés : l'ISF, la taxe de 3 % sur les dividendes et la contribution exceptionnelle de solidarité.

Mais qu'on se rassure, invité sur le plateau de BFM ce dimanche, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire l'a assuré : "Le cap est celui de la baisse des impôts (…) il n’y aura pas de nouvel impôt en France, je m’en porte garant".