Hospitalisation de cinq policiers agressés dans la cité du Mirail à Toulouse

En début de soirée, une patrouille de police chargée du contrôle des stupéfiants s'arrête auprès d'un véhicule dans lequel se trouvent deux hommes dans le quartier du Mirail, réputé malfamé, à Toulouse. L'interpellation se passe mal, le conducteur refusant d'obtempérer et roulant sur le policier qui lui avait demandé ses papiers. Au bout de la rue, une voiture de police s'interpose pour empêcher le véhicule dans lequel il est installé de poursuivre sa fuite. L'homme fonce alors volontairement dans la voiture, au bord de laquelle quatre agents sont embarqués.

Le conducteur tente alors de s'enfuir alors que le premier est immédiatement arrêté. Quelques instants plus tard, le conducteur est arrêté avec sur lui 30 grammes de produits stupéfiants, une bombe lacrymogène, une matraque télescopique. De plus il ne s'avère ne pas être titulaire d'un permis de conduire. L'homme est de plus recherché par la police pour une peine de 8 mois de prison qu'il n'avait pas purgée.

Tous les officiers blessés ont été emmenés à l'hôpital. Quatre d'entre eux bénéficieront d'arrêts de travail. Les syndicats de police demandent la plus grande fermeté contre les agresseurs.