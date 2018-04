Un homme soupçonné d’avoir proféré les menaces au Mont-Saint-Michel a été interpellé à Caen

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Déjà attaqué par un serpent et un ours, il manque d'être dévoré par un requin

Kevin De Bruyne n’est pas élu Joueur de l’Année: Salah et ses 31 buts récompensés

Le projet de loi asile et immigration adopté en première lecture

Placé en garde à vue, il serait déjà connu des services de police pour des faits de droit commun, selon Europe 1 et BFMTV. Une enquête de flagrance pour "menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique" a été ouverte par le parquet de Coutances.

Le suspect de 36 ans a été interpellé à 23h30 par la brigade anti-criminalité de Caen et remis aux gendarmes de la section de recherches de la commune normande, selon les informations d'Europe 1 et de LCI.

