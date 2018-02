L’homme qui avait prédit la crise de 2008 affirme que le Bitcoin est la plus grande bulle de l’histoire de l’humanité

Lors d'une interview accordée à la chaîne Bloomberg, l’homme qui avait prédit la crise de 2008 a affirmé que le Bitcoin est la plus grande bulle de l’histoire de l’humanité. La valeur de la monnaie virtuelle a chuté de 12% ce vendredi 2 février. Depuis le début de la semaine, la devise a baissé de 30%. Et la semaine avant Noël, le Bitcoin a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis qu’il a atteint un pic à 20 000 $ US.

Selon Nouriel Roubini ce phénomène, alimenté par des "charlatans et des fraudeurs", se terminerait par un krach et la valeur de la cryptodevise plongerait "jusqu’à atteindre le zéro". "Les législateurs et les autorités réglementaires commencent à s’inquiéter. Pratiquement tous les parlementaires du G20 parlent d’un resserrement réglementaire", a-t-il encore confié. "Nous ne pouvons permettre que cela devienne le nouveau compte de banque en Suisse employé par des criminels et des gens fuyant le fisc".