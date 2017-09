Un homme politique russe demande à Poutine de révéler les informations compromettantes qu'il possède contre Donald Trump

Ce retour du terme "Kompromat" a comme un parfum de guerre froide. Il s'agit d'une stratégie visant à piéger une personnalité, souvent avec l'aide de prostituées, afin de pouvoir faire pression sur lui par la suite ou de lui faire une publicité négative. Nikita Isaev, homme politique de second rang en Russie, a su enthousiasmer son auditoire en évoquant l'existence d'un tel document compromettant Trump et dans les mains des services secrets de son pays. C'est ce qu'il a en tout cas déclaré sur Russia-24.

Cette information n'est pas nouvelle, un espion ancien britannique ayant affirmé qu'il existait bien de tels documents.

Mais rien ne permet de vérifier ces propos, et Donald Trump était semble-t-il trop heureux de fustiger ces "fake news". Mais ce que montre bien cette affaire, c'est le retour en force de l'anti-américanisme des élites russes qui ne voient plus en Donald Trump un leader neutre et encore moins amical mais bien un concurrent voire un ennemi.