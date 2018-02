Un homme avec une tumeur au cerveau d'un poids record a été opéré en Inde

Un commerçant de 31 ans a été opéré le 14 février dernier en Inde, à l'hôpital BYL Nair de Bombay. Le cas de ce patient, prénommé Santlal Pal, est insolite puisque sa tumeur pesait 1,87 kg. Selon les médecins, elle était tellement grosse et proéminente "qu'il semblait avoir deux têtes l'une au-dessus de l'autre". Le précédent record concernait une tumeur de 1,4 kg, selon la même source.

Santlal Pal, a 31-year-old shopkeeper, had been carrying around a tumour weighing nearly two kilos before the surgery on February 14 https://t.co/tXno8eNWD6

