L'homme au doigt d'honneur dit ne pas l'avoir fait "contre le Président"

Le Parisien est allé interviewer le cousin de l'homme qui a fait un doigt d'honneur sur une photo prise avec Emmanuel Macron sur l'Ile de Saint Martin. Selon lui, le doigt d'honneur n'était pas destiné au Président, mais était "pour le style".

"Il a fait ça envers les gars qui ne veulent pas qu’on avance dans la vie… Pour les gars qui n’aiment pas nous voir avec le président."

Si le geste n'était "pas contre le président", ce genre d'incivilité en personne du plus haut représentant du chef de l'Etat a fait beaucoup couler d'encre, et provoqué les critiques de ses adversaires politiques, surtout à droite. Mais le Président a assumé cette photo et a tenu à défendre la jeunesse malgré les "bêtises". Jeunesse qu'il avait jusqu'alors beaucoup mis à mal lors de ses interventions précédentes, notamment celle où il avait invité un chômeur à traverser la rue, et une autre où il avait recadré un jeune garçon chevelu l'appelant par son surnom, "Manu".