Hommages et tristesse : les Français réagissent à la mort d'Aznavour

Emmanuel Macron, que le chanteur devait accompagner lors de son prochain voyage à Erevan, a rendu hommage au grand chanteur français que Charles Aznavour était.

Profondément français, attaché viscéralement à ses racines arméniennes, reconnu dans le monde entier, Charles Aznavour aura accompagné les joies et les peines de trois générations. Ses chefs-d’œuvre, son timbre, son rayonnement unique lui survivront longtemps. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 octobre 2018

Toute la classe politique lui a emboité le pas, tel Marine Le Pen ou Laurent Wauquiez :

Un immense chanteur et un poète incomparable part, en nous laissant un répertoire d’une richesse inégalée.

Tous les Français sont en deuil de son talent. MLP #CharlesAznavour pic.twitter.com/m06YLoekGs — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 1 octobre 2018

Il restera pour nous tous for me, for me, for me, formidable. Un immense artiste et un géant de la chanson française nous quitte aujourd'hui. Merci pour tout Charles Aznavour.

— Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) 1 octobre 2018

Le monde de la musique a aussi réagi, tel le chanteur Vianney :

Le monde entier perd un immense rayon de soleil français. Et tellement de poésie ____ Maître Aznavour, enveloppez-nous dans vos chansons à tout jamais 🌍🙏🏼❤️ — Vianney (@VianneyMusique) 1 octobre 2018

Ou son comparse Patrick Bruel :

Que c’est triste sans toi...

Tellement d’images, de partages,

d’affection...

Merci pour tout Charles 🙏#CharlesAznavour pic.twitter.com/y80ORHMFkA — Patrick Bruel (@PatrickBruelOff) 1 octobre 2018