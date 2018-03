Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En savoir plus

Un hommage national sera rendu au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui a été tué vendredi 23 mars par Radouane Lakdim, auteur des attaques dans l'Aude, après s'être substitué à une otage. La cérémonie aura lieu mercredi 28 mars aux Invalides en présence d'Emmanuel Macron, a annoncé l'Élysée ce lundi 26 mars. Elle débutera à 11h30. La famille d'Arnaud Beltrame et les proches des victimes de l'attaque terroriste de Carcassonne et Trèbes seront également présents, a précisé l'Élysée, ajoutant que, "accompagné de son épouse, le président de la République prononcera un éloge funèbre".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres