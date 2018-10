Un hommage national aux Invalides pour Charles Aznavour

C'était une demande de nombreux hommes politiques, qui depuis lundi, relayaient la volonté d'une partie de leur électorat de voir la République rendre hommage à un de ses plus éminents et touchants chanteurs.

L'Elysée, qui devait pour cela obtenir l'aval de la famille - laquelle ne serait pas favorable à une telle cérémonie - a annoncé qu'un hommage national serait rendu au grand chanteur. On n'en sait pas plus des arrangements qui ont pu être fait avec les proches du défunts, mais l'Etat ne procédera pas à des obsèques nationales de toute façon. Ce sera l'occasion pour le monde du cinéma et surtout de la musique française de rendre hommage à un des plus grands monstres sacrés de l'art populaire français.

Par ailleurs, on sait désormais de quoi est mort le chanteur.

Le parquet de Tarascon a annoncé que la mort était bien naturelle, et qu'il s'agissait d'une insuffisance respiratoire.