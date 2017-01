Hollande va-t-il soutenir Macron ? L'annonce d'un de ses proches vire à l'imbroglio

L'avocat Dominique Villemot, proche de François Hollande, a accordé une interview au JDD, diffusée ce dimanche. " Les gens se bousculent pour aller voir Macron, et ce n'est le cas que pour lui. Pendant ce temps, les candidats à la primaire ont beaucoup de mal à attirer quelques centaines de personnes", y explique l'avocat, avant de lancer une prédiction : "Pour l'heure, le Président pointe le doigt sur les dangers des programmes de Fillon et de Le Pen, et ne soutient personne dans cette primaire. Il se prononcera fin février ou début mars. Mais François Hollande va probablement soutenir Macron." Et lui d'enfoncer le clou : "je ne vois pas quel autre candidat il pourrait soutenir."

Cette phrase a fait l'effet d'une bombe ce matin.

François Hollande ne soutiendrait pas le futur vainqueur de la primaire de la gauche ? Dominique Villemot "ne parle pas avec l'aval de l'Élysée" et raconte "n'importe quoi", a réagi la présidence de la République auprès du Lab d'Europe 1.

Suite à cette publication, Dominique Villemot a adressé au JDD un SMS expliquant : "Le président me demande de faire un démenti."

"C'est donc François Hollande en personne qui lui a demandé de corriger cette phrase", écrit le journal. Qui précise : "La phrase initiale prononcée par Dominique Villemot était : le président "pourrait tout à fait soutenir Macron". Dans la version qu'il nous a renvoyée, vendredi peu avant 22 heures, cette phrase est devenue: "Je pense qu’il n’est pas exclu qu’il soutienne Macron." Une discussion téléphonique avec Dominique Villemot, samedi en fin d'après midi, nous a permis de tomber d'accord sur la formule: "Le président va probablement soutenir Macron"."

Les intentions du président demeurent donc non confirmées aujourd'hui. Mais ses proches, eux, franchissent le rubicon, à l'image de l'avocat Jean-Pierre Mignard qui a annoncé ce dimanche qu'il rejoignait Emmanuel Macron, en qualité de membre du comité politique d'En Marche.