Hollande candidat à la présidentielle ? "Il peut y avoir des surprises", glisse Jean-Marc Ayrault

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Bruxelles: les tunnels Belliard et Reyers-Centre rouverts à la circulation

Après 146 ans, le cirque Barnum and Bailey cesse ses activités

Brexit: Londres pourrait passer à un autre modèle économique et fiscal

L'Ile-de-France en vigilance orange neige et verglas

En savoir plus

Pour le ministre, "c'est vrai que, en toute logique, c'est lui qui aurait été le mieux placé, à la fois pour défendre son bilan, et je crois qu'avec le temps qui passera il y aura une reconnaissance de ce bilan, et pour présenter aussi au pays des perspectives."

Ses regrets seraient-ils suffisamment forts pour l'inciter à finalement se présenter ? "Il peut y avoir des surprises (...) des surprises de toute nature. (Parmi) tous les scénarios qui ont été écrits pour l'instant, il y en a peu qui se sont révélés vrais...", a sous-entendu le patron du Quai d'Orsay. "Pour l'heure, il faut laisser être franchies les étapes les unes après les autres. La vraie campagne présidentielle n'a pas commencé. Il y a eu les primaires à droite, il y a maintenant des primaires chez les socialistes. On y verra plus clair" après, a-t-il dit.

C'est une décision à la fois noble, digne et courageuse", a dit le chef de la diplomatie française sur France 3. "Il le regrette sans doute, d'une certaine façon, mais c'est ainsi."

Les intentions de François Hollande pour la présidentielle continuent de faire couler de l'angle. Alors que l'information de la journée évoquait un possible soutien à Emmanuel Macron, voilà que le ministre des Affaires étrangères. Jean-Marc Ayrault lance une autre hypothèse. Invité du magazine Dimanche en politique ce 15 janvier sur Fance 3, il a été d'abord été interrogé sur le renoncement de François Hollande, qui n'a pas souhaité se représenter à sa propre succession. "J'ai respecté sa décision.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres