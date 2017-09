Hillary Clinton s'en prend violemment à Bernie Sanders dans son livre

"Je suis fier d'être Démocrate. Et j'aurai souhaité que Bernie le fut aussi". Même si elle parle du parti Démocrate, l'attaque est rude. Hillary Clinton, qui reconnait malgré tout le dégoût commun qu'elle a avec Sanders pour Trump, ne peut s'empêcher de pointer du doigt celui qu'elle tient pour responsable de son échec, pour avoir fragilisé l'électorat démocrate en lui menant une campagne qu'elle qualifie d'indigne.

La rancœur est donc forte. Pour elle, c'est avec le populisme de Sanders qu'à commencer à monter le populisme de Trump, jusqu'à la terrasser alors qu'elle était persuadée d'entrer à la Maison Blanche.

Elle accuse donc les supporters de Sanders de sexisme et critique le positionnement anti-finance de son ancien adversaire. La pilule va mettre du temps à passer !

Le livre sera publié le 12 septembre prochain.

Wow - "I am proud to be a Democrat and wish Bernie were, too." #ShePersisted pic.twitter.com/jSv7ilP5Nv

— Tom Watson (@tomwatson) 4 septembre 2017