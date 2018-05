L'heure des vacances pour Monsieur Hulot ?

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le ministre n'a cessé de se plaindre du rythme "harassant" du travail de ministre, ou de sa résilience limitée face aux "déconvenues". Des proches ont confié que le ministre n'y croyait plus, selon des informations glanées par l'AFP.

Sur BFMTV/RMC, le ministre de l'Ecologie, fort d'une certaine victoire à Notre-Dame-des-Landes, semble ne pas se satisfaire de son action au sein du gouvernement d'Edouard Philippe. Il s'était donné un an pour juger de son action en tant que ministre en octobre dernier. L'heure du bilan arrive donc, et c'est cet été qu'il procèdera à une introspection sur sa capacité à mener la "transformation sociétale" qu'il appelle de ses vœux.

