L'heure du choix pour les députés LaREM pour le poste de la présidence de l'Assemblée nationale

Les résultats du premier tour doivent être communiqués vers 13 heures 30. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue. Un vote pour le second tour se tiendra jusqu'à 16 heures 15 si aucun candidat ne parvient à obtenir la majorité absolue.

Barbara Pompili, la présidente de la commission du Développement durable à l'Assemblée et proche de François de Rugy, pourrait créer la surprise. Elle pourrait être la toute première femme de l'histoire à accéder au perchoir.

Ils vont devoir élire le député qui succèdera à François de Rugy, récemment nommé ministre de la Transition écologique et solidaire après la démission de Nicolas Hulot en cette rentrée politique mouvementée pour Emmanuel Macron. Le candidat désigné ce lundi devrait devenir le quatorzième président de l'Assemblée nationale ce mercredi (La République en marche dispose en effet de la majorité absolue). Les 577 députés se prononceront définitivement sur cette nomination dans l'hémicycle le 12 septembre.

Les 312 députés de La République en marche, réunis en séminaire de rentrée à Tours, vont élire ce lundi leur candidat au perchoir. Ils vont devoir trancher entre Richard Ferrand, Barbara Pompili, Cendra Motin et Philippe Folliot.

