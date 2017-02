Hausse du Smic de 15%, plan de relance... Jean-Luc Mélenchon présente son programme économique

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

190 MDS de recettes pour 173 MDS de dépenses. Notre programme rapporte plus qu'il ne coûte. #JLMChiffrage #Programme pic.twitter.com/ndE0ryL2U9

A en croire Jean-Luc Mélenchon, ce programme permettrait de dégager jusqu'à 190 milliards de recettes et serait donc autofinancé (à l'exception du plan d'investissement de 100 milliards).

Concernant l'agriculture, le candidat veut réorienter la PAC vers une transition écologique, avec notamment un soutien aux revenus et à l’installation pour un "accès de tous à une alimentation de qualité".

Les 100 milliards d'euros du plan d'investissement iront prioritairement à "l'urgence sociale" (45 milliards, dont 18 pour le logement public) et à la transition écologique avec 25 milliards dédiés à l'énergie renouvelable.

Jean-Luc Mélenchon a proposé un service citoyen de 9 mois pour les jeunes, une allocation d'autonomie pendant 3 ans et des contrats jeunes jusqu'à 5 ans. Les mesures destinées aux 18-24 ans représentent un coût de 21 milliards d'euros, note-t-on. Côté jeunesse, Jean-Luc Mélenchon veut aussi une scolarité obligatoire de 3 à 18 ans et gratuite.

Il a commencé par présenter son souhait d'augmenter le Smic de 15%, soit 173 euros de plus par mois. L'équipe de Jean-Luc Mélenchon note que si 15% de cette somme est épargnée par les ménages, les 85% restants seront alors réinjectés dans l’économie réelle, ce qui permettra de relancer l’activité économique. Le candidat propose aussi que l'indemnisation chômage s'applique dès le premier jour, même pour les démissionnaires.

Jean-Luc Mélenchon a consacré plusieurs heures ce dimanche à détailler le financement de son programme "L'Avenir en commun", lors d'une émission sur Youtube. Entouré de son équipe de campagne, il a présenté dans le détail un programme dont il estime le coût à 273 milliards d'euros : 173 milliards d'euros de nouvelles dépenses publiques sur les cinq prochaines années, et 100 milliards d'euros d'investissement financés par l'emprunt dès le début du quinquennat. Il espère faire baisser le chômage à 6%, contre 10% aujourd'hui, grâce à une croissance supérieure à 2% par an.

