Hausse de la CSG : "le dispositif va être corrigé" annonce Edouard Philippe

Edouard Philippe a toutefois souligné que cette réforme était vitale. "Quand on veut remettre une société au travail, il faut en passer par là" a-t-il estimé.

"Il y a 7,5 millions de Français qui sont concernés et 100.000 dans une zone d'interstice où objectivement ils voient une hausse de la CSG alors que l'addition des deux niveaux de pension les place juste au-dessus du seuil. Pour ces 100.000 Français-là, il faut corriger le dispositif, et nous le corrigerons dans la prochaine loi de finances".

"Ce qui peut faire passer au-dessus de ce seuil, ce sont d'autres revenus. Dans un couple avec une petite retraite et une retraite largement au-dessus du seuil, l'addition des deux retraites fait que vous passez au-dessus du seuil du revenu fiscal de référence pour un couple.

Un geste pour les retraités. Au micro de RMC et BFMTV ce mardi matin, Edouard Philippe est revenu sur l'augmentation de la CSG qui touche notamment les retraités. Ces dernières semaines, beaucoup d'entre eux ont exprimé leur colère après avoir vu leur revenu baisser suite à cette hausse. Le Premier ministre a assuré comprendre cette "agacement" et vouloir apporter une correction à ce dispositif.

