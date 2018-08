Hassan Rohani : Washington mène une "guerre psychologique contre la nation iranienne"

Alors que la première vague des sanctions américaines contre l’Iran est entrée en vigueur ce matin -blocages sur les transactions financières et les importations de matières première auxquels s’ajoutent des mesures pénalisantes sur les achats dans le secteur automobile et l'aviation commerciale- Donald Trump a réitéré, hier, sa volonté de négocier un nouvel accord avec Téhéran.

L’accord voulu par le président américain serait “plus global” et “concernerait l’ensemble de ses activités néfastes, y compris son programme balistique et son soutien au terrorisme”.

Hassan Rohani s’est empressé de répondre à ces déclarations au cours d’un entretien télévisé.

Et de pointer du doigt le paradoxe entre “sanctions maximales” et désir de négocier à nouveau qu’il juge “insensé”. Il a poursuivi en ces termes : "Si vous êtes un ennemi et que vous poignardez quelqu'un avec un couteau, et qu'ensuite vous dites que vous voulez des négociations, la première chose à faire c'est d'enlever le couteau".

Tout en précisant que l’Iran “avait toujours fait bon accueil à des négociations” il a, toutefois, demandé aux Etats-Unis de prouver leur bonne foi. Une bonne foi dont les iraniens doutent depuis que Donald Trump est revenu sur les accords sur le nucléaire iranien.