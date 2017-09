Harvey : les dégâts pourraient atteindre 100 milliards de dollars

Le coût des dégâts provoqués par l'ouragan Harvey qui a frappé le Texas et une partie de la Louisiane devrait en faire l'une des cinq catastrophes les plus onéreuses ayant touchées le pays. Les spécialistes font état de dégâts matériels allant de 30 à 100 milliards de dollars (de 25 à 84 milliards d'euros), alors que Donald Trump a demandé au Congrès de débloquer une première aide de 7,85 milliards de dollars (6,6 milliards d'euros) pour financer la reconstruction des zones sinistrées.

Selon la Maison Blanche, quelque 100 000 foyers ont été touchés par la catastrophe. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré de son côté que son Etat pourrait avoir besoin de plus de 125 milliards de dollars (105,4 milliards d'euros). L'agence de modélisation Enki Research estime quant à elle les dégats à 78 milliards de dollars (65 milliards d'euros), mais précique que "cela va prendre au moins un an avant que nous ayons recueilli suffisamment de données pour déterminer précisément l'impact d'Harvey, et pour distinguer ce qui relève directement de la tempête".

Problème, l'Express rappelle qu'aux Etats-Unis, la couverture pour les dégâts des eaux est distincte du contrat multirisques habitation. Même dans les zonnes classées à risque, seulement une minorité de propriétaires aux Etats-Unis (12%), et à peine plus dans le sud (14%) étaient assurés en 2016 contre les dégâts des eaux, selon l'Insurance Information Institute.

En 2005, les Etats-Unis avaient consacré quelque 100 milliards de dollars (plus de 84,3 milliards d'euros) au secours et au redressement des régions touchées par l'ouragan Katrina.