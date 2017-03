Harcèlement sexuel : Denis Baupin va porter plainte contre ses accusatrices et EELV

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Nicolas Dupont-Aignan et Nathalie Arthaud passent le cap des 500 signatures

George Michael est mort de causes naturelles

Décret Trump: course d'obstacles attendue malgré une version édulcorée

La Belle et la Bête, le nouveau Disney, interdit, en Russie, aux moins de 16 ans à cause d’un «moment gay»

En savoir plus

"Ce parti a décidé que j’étais coupable avant même que la justice se prononce", assure Denis Baupin. Huit femmes, dont plusieurs élues, avaient dénoncé le député dans les médias et quatre ont porté plainte.

Ces plaintes seront déposées "en fin de semaine", a indiqué son avocat Me Emmanuel Pierrat.

Au lendemain du classement par le parquet de Paris, pour prescription, de l'enquête le visant pour agressions et harcèlement sexuels, Denis Baupin a annoncé mardi 7 mars dans un entretien au JDD son intention de déposer plusieurs plaintes pour diffamation contre le parti Europe-Ecologie-Les Verts (EELV), dont il était membre.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres