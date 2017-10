Harcèlement : une élue évoque une "blacklist" de députés

Les langues se délient. Et Marie Tondelier, Elue EELV à Hénin-Beaumont témoigne désormais sur France 2 du quotidien de l'hémicycle, lorsqu'elle encore attachée parlementaire de Cécile Duflot. "Il y a des noms de parlementaires qui circulaient entre collaboratrices, car on savait qu’il ne fallait pas prendre l’ascenseur avec eux. Il y avait un risque qu’ils vous collent une main aux fesses et qu’il y ait des histoires" raconte-t-elle.

Pire, il existait même une "blacklist des mecs avec qui il ne fallait pas trop prendre de risques" poursuit-elle.

"C’est une violence sexuelle. C’est un rapport de domination pouvant être exacerbé par la politique, qui est aussi un rapport de séduction. Certains députés ont l’ivresse du pouvoir. D’avoir été élu donne plein de fougue. Et quand on est loin de son domicile pendant trois jours, monter à Paris, c’est un peu la fête dans la tête, genre ambiance colonie de vacances."