Hamon-Valls : les réactions politiques de la matinée

Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France a répondu aux questions d'Elizabeth Martichoux le 26 janvier sur RTL. Elle a avoué "avoir eu ce plaisir" de suivre le débat. Une ironie qu'elle a compléter par un bilan concret et moins marrant : "Je constate une fracture béante entre deux gauches irréconciliables", a-t-elle ajouté. "Une gauche de gouvernement qui a échoué et qui est qui est complètement en panne d'idées neuves. Manuel Valls. Et puis une gauche utopiste, qui n'a aucune crédibilité sur la mise en œuvre de ses propositions. Benoît Hamon", a précisé Valérie Pécresse.

Valérie Pécresse : "Je constate une fracture...

par rtl-fr

Même si Benoît Hamon est annoncé d'ores et déjà comme un grand gagnant de la primaire de la gauche. Il est toujours critiqué sur son projet. Ainsi Didier Guillaume, invité sur Public Sénat ce matin, a indiqué que "le projet de Benoît Hamon n'est pas financé et finançable".

Didier Guillaume: " Le projet de Benoît Hamon n... par publicsenat

Vincent Peillon de son côté assure sur France Info qu'il est convaincu du rassemblement de la gauche. Toutefois, il ne donne pas de consigne de vote…

Primaire de la gauche. Vincent Peillon... par franceinfo

Quant à Benoît Hamon, il était invité de Jean-Jacques ce matin sur BFMTV et RMC. Il y a déclaré qu'en cas de victoire à la primaire de la gauche, il ira "jusqu'au bout", peu importe si les sondages ne lui sont pas favorables pour la présidentielle. "On n'est pas candidat à l'élection présidentielle pour faire un tour de piste", a-t-il précisé. "Il y aura un bulletin de vote Benoît Hamon à l'élection présidentielle", a assuré le député des Yvelines.

Hamon ira "jusqu'au bout" en cas de victoire à... par BFMTV