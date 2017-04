Hamon, Le Pen, Lassalle… les réactions de la matinée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Premiers pas du FN et d'En Marche! à l'université, au nez des partis traditionnels

De plus en plus de Wallons travaillent en Flandre

Jean Lassalle : Sur Europe 1, le berger n'a pas mâché ses mots contre son ancien ami François Bayrou qui a rejoint Emmanuel Macron. "Il a fait un choix d’opportunité que je n’aurai jamais fait, parce qu’il a fait un choix qui est aux antipodes de tout ce qu’il a toujours dit. Je ne comprends pas, mais, je sentais qu’il n’était plus dans le coup".

Mathias Fekl : Sur RTL, le ministre de l'Intérieur a promis "plusieurs centaines" de places "dans les prochains jours" pour accueillir les migrants du camp de Grande-Synthe, ravagé par un incendie. "Il y a des gens qui ont fui, certains reviennent maintenant vers les gymnases qui ont été ouverts. Nous sommes là pour pouvoir les accueillir sur l'ensemble du territoire français dans les centres d'accueil et d'orientation."

"Ses responsabilités sont historiques. S'il décidait de se retirer, ce qui semble peu probable, cela amplifierait la dynamique de Jean-Luc Mélenchon. Mais la décision lui revient, et elle n'est pas simple."

Clémentine Autin : "C'est à Benoît Hamon de décider de se retirer ou non" souligne cette proche de Jean-Luc Mélenchon, sur France Info.

Benoît Hamon : "Quand M. Gattaz a demandé 40 milliards d'euros, il les a eus. [...] Plutôt que de créer des emplois, les grosses entreprises ont distribué des dividendes" affirme le candidat socialiste, sur Public Sénat et Sud radio. Face aux critiques du Medef, il assume : Dire "j'aime l'entreprise", c'est comme dire "j'aime les poissons". Y a des requins et des sardines..."

