Le Hamas accepte un Etat palestinien sur les frontières de 1967

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Trump et Poutine se parleront au téléphone ce mardi

Météo: des éclaircies avant le retour des nuages et de la pluie pour les prochains jours

Real-Atletico: Madrid qui gagne et Madrid qui voudrait gagner

Yacouba Katilé, secrétaire général de l’UNTM « Il nous faut faire table rase de la politique actuelle des revenus et des salaires … »

Pour le mouvement, il s'agit désormais d'établir un dialogue avec les capitales étrangères, bien qu'il soit classé parmi les groupes terroristes par les Etats-Unis. "Ils creusent des tunnels pour mener des actes terroristes et tirent des milliers et des milliers de missiles sur des civils israéliens" a rappelé David Keyes, un porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Enfin une éclaircie dans le conflit israélo-palestinien ? Le Hamas a décidé de modifier son programme politique en acceptant un Etat palestinien sur les bases des frontières de 1967, chose que le mouvement islamiste avait toujours refusé, réclamant jusqu'alors la disparition pure et simple de l'Etat d'Israël. S'il ne reconnait pas l'Etat hébreux, il affirme qu'"un Etat palestinien entièrement souverain et indépendant dans les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem pour capitale, (...) est une formule de consensus national." Le Hamas s'aligne ainsi sur la position de l’Organisation de libération de la Palestine, dirigée par Mahmoud Abbas.

