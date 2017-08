Le hacker qui a stoppé Wannacry arrêté à Las Vegas

Après avoir été brièvement considéré comme un héros pour avoir stoppé le virus "Wanancry", le britannique Marcus Hutching, plus connu sous le nom de MalwareTech, 22 ans, a été arrêté à Las Vegas ce mercredi 2 août pendant le rassemblement de pirates informatiques Def Con. Le jeune hacker est accusé par la justice américaine d'avoir fabriqué et diffusé avec d'autres hackers le trojan "Kronos". Ledit Kronos n'avait rien de vertueux. Il avait été conçu dans le but de dérober les identifiants bancaires et s'était répandu en Angleterre en Pologne en Allemagne au Canada et en France.

L'arrestation avait été prévue bien avant qu'il ne foule le territoire américain, l'acte d'accusation datant du 12 juillet, soit neuf jours avant l'arrivée d'Hutching aux Etats-Unis. Si les accusations de la justice américaine (qui n'a pas pour l'instant apporté de preuves) sont avérées et que Macus Hutching était reconnu coupable, il risquerait jusqu'à 40 ans de prison aux Etats-Unis.

Ces accusations, Andrew Mabbit, son camarade, refuse d'y croire. Sur Twitter, il déclare "Ce n'est pas le MT (MalwareTech) que je connais. Il a passé sa carrière à stopper les malwares, pas à les coder".