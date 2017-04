Guyane : quasiment tous les barrages sont ouverts

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

"Alliance bolivarienne": L'équipe Mélenchon parle de "caricature" et de "mauvaise foi"

Une pénurie de chips provoque la ruée et une augmentation des prix, au Japon

Seine-et-Marne. Des tirs entre gendarmes et voleurs de capsules de café

En savoir plus

Le collectif, composé de socio-professionnels, d'associations, de syndicats et d'élus, a également refusé qu'une délégation se rende à Paris pour rencontrer François Hollande. L'hypothèse d'une telle délégation avait été évoquée dans l'après-midi, mais elle n'a finalement pas été retenue, pour marquer "la colère de la population vis à vis d'un président qui n'a jamais porté attention à notre égard depuis le début du mouvement", a déclaré un membre du collectif, Youri Antoinette.

Mais cela ne veut pas dire que le conflit est terminé. En effet, le porte-parole du collectif guyanais, Mikael Mancée, leader charismatique du mouvement des "500 frères contre la délinquance", dont la particularité est de se déplacer cagoulés, a immédiatement prévenu sur Guyane 1re : "Tous les barrages sont ouverts, pas levés". Il a ainsi souligné que la mobilisation se poursuivait. "On peut circuler, en cette période culturelle forte pour la Guyane", a-t-il assuré. Le week-end pascal est un moment très suivi par la population guyanaise.

Après plusieurs semaines de conflit social en Guyane, marquée notamment par la grève générale du département et des barrages, le collectif "Pou la Gwiyann dékolé" ("Pour que la Guyane décolle") a décidé de lever les barrages "jusqu'à nouvel ordre". Cependant quelques-uns jugés stratégiques, notamment celui du Centre spatial guyanais, vitrine économique du territoire, mais symbole pour les Guyanais des inégalités persistantes, resteront fermés.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres