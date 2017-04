La Guyane de nouveau bloquée par les barrages

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Macron à Rungis: "on peut faire travailler plus en gagnant davantage"

Décès de Jean Miot, ancien patron du Figaro et de l'AFP

En savoir plus

Les Guyanais n'ont pas l'intention de laisser trainer les choses. Après avoir levé les blocages, le temps d'un weekend, les barrages ont été réinstallés ce lundi afin de mettre la pression sur le gouvernement. "Pour avoir une signature rapide, nous avons obligation de durcir le mouvement. Les barrages seront fermés dès ce soir 22 heures" (3 heures à Paris), a déclaré le collectif à la tête du mouvement social. Cet accord réclamé entérine le plan d'urgence de plus d'un milliard d'euros et surtout "ouvre le dialogue sur les 2 milliards d'euros" supplémentaires réclamés par le collectif.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres