Guyane : un commissaire de police sérieusement blessé

Le collectif Pou La Gwiyann dékolé (Pour que la Guyane décolle) a "pris un tournant" qui est "loin de respecter les valeurs républicaines" et il s'est "discrédité", a regretté Laurent Lenoble.

L'homme, touché à la clavicule, est resté "inconscient au sol pendant une dizaine de minutes" et ses collègues ont été "obligés d’utiliser du gaz lacrymogène pour l’extraire" afin qu'il puisse être évacué par les secours, a déploré Laurent Lenoble, directeur de cabinet du préfet de Guyane, à l’Agence France-Presse (AFP). Il précise que d’autres officiers ont été "légèrement blessés" après avoir été rués de coups.

"On comprends vos préoccupations. On comprend vos revendications. Mais ce soir, ça part en live. Le commissaire est sérieusement blessé", a déclaré un policier au mégaphone depuis la porte d'entrée de la préfecture, barricadée.

