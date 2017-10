Guyane : des affrontements éclatent entre manifestants et forces de l'ordre en marge de la visite de Macron

Si Emmanuel Macron a déclaré à son arrivée en Guyane ne pas être "le Père noël", il n’est pas visiblement pas accueilli comme tel non plus. Alors que le chef de l’Etat effectuait sa première visite dans la région, le climat s’est tendu et des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont éclaté à Cayenne.

Plus d'un millier de personnes se sont mobilisés jeudi après-midi lors d’une marche à l'appel du collectif Pou Lagwiyann Dékolé, afin de réclamer le respect des accords signés avec l'ancien gouvernement à l'issue du mouvement de grogne de mars-avril. Les manifestants se sont ensuite rassemblés devant la préfecture et ont demandé à parler au président de la République. L'Elysée a proposé un rendez-vous vendredi matin aux manifestants mais ces derniers ont refusé, réclamant de voir Emmanuel Macron immédiatement.

Les événements ont alors dégénéré. Des jeunes venus de quartiers défavorisés, souvent encagoulés, ont commencé à lancer des cocktails Molotov et les gendarmes mobiles se sont déployés dans la ville. Des poubelles ont notamment pris feu et la rue devant le commissariat était jonchée de bris de verre. Les forces de l'ordre ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène déclenchant une véritable scène de panique. D’après Guyane 1ère, à 23h30, heure locale, un hélicoptère survolait toujours les rues de Cayenne, plongées dans la fumée de gaz lacrymogène.