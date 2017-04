Guyane : l’accord de sortie de crise été signé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

A la mi-journée, vendredi, la plupart des barrages routiers étaient levés – sauf à Kourou –, après plus d’un mois de blocage relatif.

"L’exceptionnelle croissance démographique, l’immensité de son territoire et les ressources naturelles dont elle dispose commandent de penser son développement en des termes différents, innovants", précise le document.

Les réponses apportées par l’Etat [n’ayant] jamais été à la hauteur des difficultés singulières et réelles que la Guyane connaît".

Le plan acte "des mesures qui serviront d’amorçage pour le développement du territoire sur des bases nouvelles (…) et qui repositionneront la Guyane sur une trajectoire d’égalité réelle avec le reste du territoire national (…).

Après cinq semaines de blocage, le conflit qui a frappé la Guyane a pris fin à la veille du premier tour de l’élection présidentielle. Vendredi vers 18h (23h, heure de Paris), le collectif qui pilote ce mouvement social, l'Etat et les élus guyanais se sont réunis pour signer un accord mettant un terme aux barrages qui bloquaient le territoire et pénalisaient l'économie.

