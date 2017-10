Guyane : l'accès à l'allocation aux demandeurs d'asile et au RSA sera durci

Emmanuel Macron a profité de son voyage en Guyane pour annoncer, vendredi, des mesures visant à rendre ce territoire moins attractifs pour les immigrés venus des pays voisins. "Les frontières de la Guyane ne sont pas des frontières naturelles, ce sont des axes de communication. La politique migratoire ne peut s'exercer dans les mêmes conditions que pour le reste du territoire national", a justifié le chef de l'Etat.

L'Etat va donc réduire "à deux mois le versement de l'allocation pour les demandeurs d'asile", car "on ne peut pas avoir une situation où on verse pendant 12 mois, 18 parfois 24 mois l'allocation pour demandeurs d'asile qui est supérieure au salaire moyen dans l'ensemble des pays voisins".

Il a aussi annoncé que le versement du RSA sera conditionné à l'installation en séjour régulier sur le territoire durant 15 années, et non plus 5 ans comme en métropole. La durée d'installation nécessaire est de 15 ans également à Mayotte.

En outre, la délivrance du RSA sera "non financière" pour éviter "des situations où les ressortissants des pays voisins se sont fait régulariser, touchent le RSA pour ensuite le dépenser au Surinam, au Brésil ou ailleurs". Ces prestations seront démonétisées pour être utilisées "sur notre territoire", a dit le président.