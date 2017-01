Guy Bedos devient président (malgré lui) du comité de soutien d'Arnaud Montebourg

Il n'avait jamais caché son engagement à gauche, le voilà sur le devant de la scène. Selon l'organigramme du "Projet France", dévoilé lundi 2 janvier, Guy Bedos est nommé président du comité de soutien d'Arnaud Montebourg, candiat à la primaire de la gauche. Les deux hommes se seraient rencontrés il y a quelques mois et le courant serait très bien passé. Dans un entretien à Paris Match datant de décembre, l'humoriste de 82 ans avait évoqué son intention de voter pour l'ancien ministre de l'Économie, le jugeant "sincère et plus sympa que Manuel Valls".

Quelques heures après cette annonce, Guy Bedos a toutefois contesté l'information : "Je le soutiens, mais je ne veux pas de rôle officiel dans la campagne", rectifie l'humoriste, contacté par Le Figaro.

"Je ne veux pas être président du comité de soutien. Je ne veux pas de poste, je suis un artiste (…) Je vais le soutenir, mais je veux rester indépendant. Je voterai pour lui, mais je ne veux pas avoir de rôle officiel dans la campagne", a-t-il ajouté.

En 2012, Guy Bedos avait soutenu François Hollande, avant de se déclarer déçu par sa politique. "J’ai connu François Mitterrand de très près. Il n’était pas sans avoir commis des infidélités à la gauche mais il était l’homme de l’emploi, on y croyait à sa présidence. François Hollande, non, c’est une erreur de casting".

Par ailleurs, l'organigramme du candidat Montebourg comporte peu de surprises et laisse une place importante aux frondeurs, de Laurent Baumel, à Jérôme Guedj. En passant par Christian Paul, le député PS de la Nièvre et chef de file des frondeurs, nommé président du comité politique.