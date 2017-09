Des guichets pour les évadés fiscaux seront fermés

Dans les colonnes de Libération ce 15 septembre, le ministre de l'Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé la fermeture des guichets pour les évadés fiscaux dès le 31 décembre prochain. "Pour plus de fermeté et d'efficacité, nous allons fermer, au 31 décembre, le Service de traitement des déclarations rectificatives (STDR), qui permettait depuis 2013 aux contribuables qui avaient des avoirs non déclarés à l'étranger de régulariser leur situation, avec des pénalités réduites", a-t-il déclaré.

Selon le ministre, le bureau - qui a reçu 50 000 demandes pour plus de 32 milliards d'euros d'avoirs, 7,8 milliards d'euros recouvrés - n’a plus son utilité.

Des moyens puissants pour détecter les fraudeurs

"La France a laissé quatre ans et demi à ces contribuables. C'est assez", a lancé Gérald Darmanin, expliquant qu’avec "l'entrée en vigueur de l'échange automatique d'informations bancaires, le cadre international permettra à la France d'avoir des moyens puissants pour détecter les fraudeurs". Selon lui, ces derniers sont "inventifs", "la fraude fiscale passe par des moyens nouveaux". "Nous n'allons plus nous contenter de simples déclarations", a-t-il prévenu, demandant "plus d'investissement dans des projets informatiques et technologiques" pour "avoir le même niveau de sophistication technique que les fraudeurs eux-mêmes".

"Le renseignement à Bercy" doit être aussi "plus efficace" dans la lutte contre "la fraude fiscale de grande ampleur", a estimé le ministre des Comptes publics. "Tout cela permet à l'Etat de récupérer des sommes dues, afin de mener les politiques publiques pour tous les Français. Mais attention, ne croyons pas que cette seule lutte permettra de combler nos déficits. Ce discours-là est trop simpliste", conclut Gérald Darmanin.